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вторник, 24 декабря 2019 14:09

Украинцы объедаются мандаринами: как изменился импорт с 2014-го

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В Украине мандарины в среднем продают по 25,95 грн/кг.

В то же время объемы импорта в Украину за последние 5 лет выросли на 4% или на 6,5 тыс. т - с 158,1 тыс. т 2014-го до 164,6 тыс. т в 2018 году, пишет ucab.ua.

Автор: ucab.ua
  Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании.
Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании.

В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандарин. Это на 10% или на 6,6 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании, Пакистана и Италии.

В этом году купить набор фруктов к новогоднему столу стоит на 10% дороже, чем в прошлом году. Преимущественно в цене выросли яблоки и груши. Их подорожание не удалось компенсировать проседания цены на виноград.

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Дата
24
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