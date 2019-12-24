Украинцы объедаются мандаринами: как изменился импорт с 2014-го

В Украине мандарины в среднем продают по 25,95 грн/кг.

В то же время объемы импорта в Украину за последние 5 лет выросли на 4% или на 6,5 тыс. т - с 158,1 тыс. т 2014-го до 164,6 тыс. т в 2018 году, пишет ucab.ua.

Автор: ucab.ua Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании.

В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандарин. Это на 10% или на 6,6 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании, Пакистана и Италии.

В этом году купить набор фруктов к новогоднему столу стоит на 10% дороже, чем в прошлом году. Преимущественно в цене выросли яблоки и груши. Их подорожание не удалось компенсировать проседания цены на виноград.