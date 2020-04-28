Украинцы недовольны образованием, уровнем доходов и безопасностью в стране: подробности

45% украинцев недовольны уровнем своих доходов pixabay.com

46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья в Украине", который провела Европейская Бизнес Ассоциация. В этом году интегральный показатель "Барометра" составил 2,64 балла из 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.

Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с 2019 годом (2,61 балла в предыдущем периоде).

"Почти половина участников опроса "Барометр счастья в Украине" довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов согласны, что их уровень доходов достаточный, но 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных считают свой уровень доходов достаточным для 1 человека, однако при условии содержания детей или пожилых людей, или для совершения крупных покупок, как машина либо квартира - он будет категорически недостаточным.

При этом 45% опрошенных удовлетворительно оценили свой общий опыт жизни в Украине, 24% - положительно, 31% - не удовлетворены качеством жизни в Украине. Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

"Оценка системы образования несколько ухудшилась в этом году и переместилась из высших в низшие оценки. Так, 50% сообщили о неудовлетворительном отношении к системе образования в Украине. Еще 36% оценивают ее удовлетворительно и только 14% - положительно. Среди основных нареканий - устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса", - свидетельствуют результаты опроса.

58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, а 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно. В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медучреждений.

Кроме этого, только 28% опрошенных оценивают экологическую ситуацию в Украине удовлетворительно, тогда как 67% считают ее негативной.

Наихудшую оценку получил уровень безопасности в стране - 67% опрошенных не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего.

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"В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов. Еще 61% негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране, в частности касательно дискриминации и уровня демократических свобод и административных услуг. Особенно много нареканий относительно админуслуг - пользователи ожидают осовременивания, диджитализации и повышения качества государственных сервисов", - подчеркнули в Ассоциации.

В ответ на вопрос, какое явление вызывает наибольший стресс, украинцы поставили на первое место экономическую ситуацию, на второе - политическую неопределенность, на третье - войну на Востоке.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на странице в Facebook сообщил о создании дашборда по влиянию карантина на экономику Украины. На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику - всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно.