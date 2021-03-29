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понедельник, 29 марта 2021 15:58

Украинцы назвали главную угрозу для общества - опрос

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Украинцы назвали главную угрозу для общества - опрос
71% опрошенных считают, что ситуация развивается однозначно в неправильном направлении или скорее в неправильном. Фото: pixabay

Из-за локдаунов падает покупательная способность населения, поэтому главной угрозой украинцы называют бедность.

Больше всего общество волнуют высокие цены и низкий уровень доходов, передает результаты опроса "Украинской социологической группы" "УНИАН".

По словам директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна, большинство населения очень критически характеризует ситуацию в стране.

"71% опрошенных считают, что ситуация развивается однозначно в неправильном направлении или скорее в неправильном. Доля положительных оценок составляет 20%. Как показало исследование, главной угрозой для украинского общества стала бедность. На фоне спада деловой активности, вызванного локдауном, стремительно падает покупательная способность населения. Высокие цены и низкие доходы - вот что сегодня больше всего волнует украинцев", - сказал Левцун.

Социолог добавил, что 51,4% респондентов больше всего переживают из-за высокой стоимости питания и жилищно-коммунальных услуг. Низкий уровень доходов беспокоит больше всего 50,9% граждан, война в Донбассе - 36,1%, эпидемия коронавируса - 33,7%.

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Опрос проводился во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошено 1213 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Украинцы чаще всего экономят на отдыхе, одежде и пищевых продуктах, говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.

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