Украинцы могут заказывать посылки из-за границы без налогов: какой лимит

Лимит был увеличен с €100 до €150. Фото: pexels.com

Верховная Рада увеличила лимит на международные отправления без налогообложения. Украинцы смогут получать заказы из иностранных интернет-магазинов стоимостью до €150 без дополнительной уплаты налогов.

Соответствующий законопроект №4278 приняла в 1-м чтении Верховная Рада. Лимит был увеличен с €100 до €150, сообщает пресс-служба правительства.

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Рада также намерена упростить таможенное оформление и контроль товаров на границе. В 1-м чтении был принят соответствующий законопроект №4279. Это должно ускорить получение товаров из-за рубежа.

Сейчас за посылку, содержание которой стоит дороже €100, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины, а для подакцизных товаров дополнительно оплачивается и акциз. Налогом на посылки облагается только часть суммы, превышающая лимит.

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