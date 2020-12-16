Украинцы могут платить на 20% меньше налогов

Новый законопроект предлагает снизить налоговую ставку до 30%. Фото: pexels.com

Единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить в единый платеж. Ставку по ним планируют снизить до 25%.

Сейчас ставка ЕСВ составляет - 22%, НДФЛ - 18%, военный сбор - 1,5%. Таким образом, общая сумма выплат составляет 41,5%. Новый законопроект предлагает снизить налоговую ставку до 30% в 2022 году и на 1% опускать ее каждый год, пока она не достигнет 25%, заявил в интервью "Сегодня" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Также он анонсировал расширение налоговых отчислений - уменьшение налогооблагаемого дохода. Но есть условие: ими можно будет воспользоваться только при подаче декларации.

Впрочем, поскольку в Украине очень высокая доля теневого бизнеса и даже сейчас 40% налогов платят с минимальной зарплаты, озвученные нардепом инициативы могут стоить бюджету миллиарды. Например, расходы Пенсионного фонда превысили доходы почти на 5 млрд грн. И эта сумма будет только расти.

Верховная Рада до конца года не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине 2-й уровень пенсионной системы - накопительные пенсии.