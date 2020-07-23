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четверг, 23 июля 2020 12:58

Украинцы массово летят на отдых за границу

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Украинцы массово летят на отдых за границу
Украинцы могут путешествовать за 39 направлениями. Фото: pixabay.com

Продажа туров за рубеж среди украинцев выросла на 60% от уровня прошлого года.

"Туристы активно покупают туры в Турцию и Египет и другие "открытые" страны", - говорит президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, пишет УНН.

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Границы для украинских туристов открыли еще 9 государств. Среди них Болгария и Египет.

В общем граждане могут путешествовать за 39 направлениями.

Этим летом 45% украинцев планируют отпуск на отечественных курортах. За границу хотят поехать 24% респондентов. Еще 17% проведут лето на даче, а 14% не планируют куда-то ехать, свидетельствуют результаты исследования Rozetka Travel. В то же время наибольший спрос на туры в Египет и Турцию. Популярные - Кипр, Греция, Албания.

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23
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