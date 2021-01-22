Украинцы массово берут кредиты

Основным стимулом кредитной активности стало снижение ставок. Фото:

В октябре-декабря 2020 года у населения и бизнеса увеличился спрос на кредиты.

Эта тенденция сохранилась с предыдущего квартала, сообщают в Национальном банке.

Там объясняют, что основным стимулом кредитной активности стало снижение ставок.

Причиной роста популярности кредитов среди населения называют лучшие потребительские настроения, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижения процентных ставок. Также увеличивался уровень одобрения заявок на потребительские кредиты, росла срочность займов и улучшались ценовые условия.

"В октябре-декабря 2020 года впервые с начала коронакризиса увеличился спрос на бизнес-кредиты со стороны крупных предприятий. 2-й квартал подряд растет заинтересованность бизнеса в долгосрочных займах. Банки объяснили такое оживление снижением процентных ставок, потребностью предприятий в капитальных инвестициях и реструктуризации долгов", - говорится в сообщении.

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В НБУ добавляют, что рост спроса на ипотеку был рекордно высокий 2 квартала подряд.

"Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение стандартов ипотечного кредитования. Этому способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у больших банков", - отмечают в Нацбанке.

В 3-м квартале 2020 года украинцы брали больше кредитов, чем до карантина. Объем займов вырос на 15%, если сравнивать январь-сентябрь 2020 года с аналогичным периодом 2019-го.