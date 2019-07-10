Украинцы до сих пор ждут, что Зеленский снизит тарифы

Украинцы ждут, чтобы президент снизил тарифы. Фото: www.rbc.ua

Более трети украинцев до сих пор ждут, что президент Зеленский снизит тарифы на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Респондентам предлагали дать 3 варианта ответов из предложенных социологами на вопрос "Что вы хотели бы, чтобы новый президент Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?".

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Более трети украинцев - 42,8% ответили, что ждут от президента "снижение тарифов на коммунальные услуги".

Также опрошенные хотят, чтобы Зеленский "подал в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента" - 36,6% респондентов.

"Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины", - ответили 33% опрошенных.

Еще 31,4% опрошенных призывают Зеленского "начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений".

Перед виборами президента Володимир Зеленський обіцяв українцям знизити комунальні тарифи. Після виборів представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення, він просто пожартував.