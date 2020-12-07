Украинцы будут получать 2 пенсии: назвали размер 2-й выплаты

Стоимость будущей пенсии не будет превышать 4% от средней зарплаты. Фото: pixabay.com

Введенная пенсионной реформой "2-я пенсия" при средней зарплате составит 480 грн.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Если украинец получает среднюю зарплату и в течение 20 лет оплачивает взнос 4% зарплаты, то с 60 до 80 год он сможет получать 400 грн. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы компенсировать инфляцию и расходы на администрирование, рассказывает Obozrevatel.

Если платить 4% с минимальной зарплаты, то размер 2-й выплаты будет колебаться в диапазоне 200-300 грн.

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Со временем номинальный размер 2-й пенсии может меняться, но реальная стоимость будущей пенсии не будет превышать этих 4% средней зарплаты. Единственный способ увеличить ее размер - добиться значительного роста зарплат украинцев и вывести их из тени.

Впрочем, указанные 4% не будут собирать дополнительно. Их хотят забрать из уже имеющихся налогов и сборов. Поэтому Пенсионный фонд может потерять часть поступлений и на "обычные" пенсии не будет хватать средств.

Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, ранее приостановили по требованию законодательства.