Украинцы бросились скупать доллары: сколько будет стоить валюта на этой неделе

Предприятия-экспортеры продают валюты больше, чем покупают. Фото: pixabay.com

На этой неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. На межбанке американская валюта будет торговаться вблизи 26,6 грн. Наличный доллар в банках - вблизи 26,5-26,7 грн, прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4–0,5%. По информации НБУ, население с начала месяца остается чистым покупателем валюты. Предприятия-экспортеры продают валюты больше, чем покупают. И этого хватает, чтобы ее покупало население, банки и Нацбанк для пополнения международных активов. Гривна при этом укрепляется", - говорит Вадим Иосуб.

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С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,83 до 26,69 грн. Спрос/предложение на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,63/26,65. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,74/26,94 до 26,61/26,82.

Национальный банк Украины на 16 августа установил курс доллара на уровне 26,69 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было перед выходными, сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 2 коп. Стоит 31,40 грн. Курс российского рубля - 36 коп.