Украинцы больше тратят, чем зарабатывают - Госстат

В апреле-июне сумма расходов была больше доходов. Фото: 1news.com.ua

Во втором квартале 2019-го украинцы заработали 895, 2 млрд грн, а потратили - 918,1 млрд грн.

В первом квартале - 803, 4 млрд грн и 852, 4 млрд грн соответственно, сообщили в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 30 сентября.

В апреле-июне сумма расходов была больше доходов на 22,9 млрд грн, а в январе-марте - 49 млрд грн. Поэтому можно считать, что сбережения украинцев в этом году становятся меньше уже второй квартал.

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"Имеющийся доход в расчете на одного человека составлял 16 083 грн (во втором квартале 2018-го - 13688 грн)", сообщают статистические данные.

Реальный доход украинцев в первом квартале 2018-го вырос на 13,3%, втором - на 10,2%, третьем - на 11,1%, четвертом - на 6,8%. При этом в первом квартале 2019-го этот показатель увеличился на 7,7%, а во втором - на 7,1%.

Из предыдущих данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве сообщили, что в апреле-июне 2018-го зарплата в структуре доходов украинцев составляла 48,5%, а годом позже - 49%. При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 88,5% до 91,3%.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не намерено повышать налоги.