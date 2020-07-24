Украинцы активно несут деньги в банки

1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн. Фото: pixabay.com

За последние полгода увеличилась сумма депозитов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов.

По состоянию на 1 июля 2020 года физические лица, в том числе физлица-предприниматели, принесли вкладов на сумму 538,6 млрд грн. Это на 64,2 млрд грн больше, чем 1 января нынешнего года.

За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн. 1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн, пишет Минфин.

Вклады в национальной валюте за полгода выросли на 36,5 млрд грн, в иностранной - на 27,7 млрд грн. В начале июля общие суммы депозитов составляли 316 млрд грн и 222,6 млрд грн соответственно.

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%. Сумма их вкладов 1 июля 2020-го составляла 38,2 млрд грн, то есть 7,1% от общей суммы вкладов.

Банкам некуда девать валюту, поэтому проценты по депозитам существенно снизились и дальше продолжат падать. Сейчас в большинстве финучреждений предлагают валютные вклады от 0,01% до 0,1% годовых. Еще в прошлом году по депозиту предлагали от 1% до 3% годовых, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.