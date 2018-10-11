Украинцы активно несут деньги в банки

Гривневые депозиты более популярны, чем валютные. Фото: korrespondent.net

В сентябре в украинских банках объем гривневых депозитов вырос на 1,5% - до 501,930 млрд грн. Валютных вкладов увеличилось на 1,2%. Их объем составил $14,051 млрд.

По сравнению с началом года гривневых депозитов увеличилось на 2,3%. На столько же вырос объем вкладов в валюте, сообщили в Национальном банке.

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В сентябре на 1,1% выросли остатки по гривневым кредитам. С начала года - на 7,7%, до 613,113 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам выросли на 0,8% в сентябре. На 8% они увеличились с начала года - до $17,157 млрд.

Украинцы, имеющие банковские вклады, могут получать субсидию. Размер депозита не влияет на ее размер. На субсидию влияет выигрыш в лотерее или перевод из-за границы более 50 тыс. грн. Органы соцзащиты будут учитывать их как доход и принимать во внимание при расчете размера соцвыплат.