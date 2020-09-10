Украинцы активнее несут гривни в банки

С начала года объем гривневых депозитов увеличился на 12,7%, валютных - на 17,3%. Фото: pixabay.com

Объем гривневых депозитов в украинских банках за август увеличился по сравнению с июлем на 1,4% - до 722,38 млрд грн, валютных в долларах - сократился на 1,6%, до $17,5 млрд.

С начала года объем гривневых депозитов увеличился на 12,7%, валютных - на 17,3%. В то же время остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,2% за август и сократились с начала года на 0,1% - до 612,3 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам выросли на 0,3% за август и на 12,5% с начала года - до $14,7 млрд, пишет УНИАН.

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Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 вырос на 18,5% - до 639,7 млрд грн, валютных - на 28,5%, до $17,2 млрд.

Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 6%. О решении сообщил 23 июля. Это самый низкий показатель за историю независимой Украины. В частности, в марте прошлого года она составляла 18%.