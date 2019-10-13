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Украинцв научат пить несладкий чай: сахара впервые будет не хватать

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Украинцв научат пить несладкий чай: сахара впервые будет не хватать
Сахарные заводы не обеспечат страну сахаром в этом году. Фото: uk.etcetera.media

Сахарные заводы не обеспечат страну сахаром в этом году. Это связано с тем, что производители меньше посеяли сахарной свеклы.

"Поскольку в сельскохозяйственных предприятий, как и у сахарных заводов, исчезла мотивация. Исчезли прибыли. Килограмм сахара стоит в пределах 10 грн, а для его производства хозяйству надо сдать 12 или и 17 кг (они имеют пропорции 70 на 30 - только 800 гр они получают из килограмма произведенного). Отсюда следует, что сырье, то есть килограмм сахарной свеклы, должен стоить 50 копеек, пишет glavcom.ua.

А столовая свекла в этом году весной стоила 22 грн, лук - 37 грн и так далее. Вот фермерские хозяйства исключили из своего севооборота эту культуру и перестали в связи с убыточностью выращивать сахарную свеклу", - говорит Ростислав Новосад, председатель правления ЧАО "Гнидавский сахарный завод".

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Добавляет, что выжить могут только сильнейшем предприятия. Все, что имеют запасы.

"Все остальные просто не перерабатывают свеклы. И пример, из 40 заводов 25% опять не будут работать, об этом говорит. На сегодня это привело к тому, что Украина впервые, наверное, за годы независимости не обеспечит себя сахаром. Хотя еще 30 лет назад Украина производила 55 т сахара и обеспечивала этим продуктом весь Советский Союз", - добавляет Новосад.

Он считает, что тростниковый сахар будет дешевле, даже с учетом того, что его будут привозить из Индонезии или Бразилии.

Производство сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) может сократиться на 22%.

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