Украинцев ожидает увеличение трудового стажа для выхода на пенсию

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. Норма начнет действовать с 2028 года. Фото: unian.ua

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60", - отметила министр в интервью "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как докупить стаж для пенсии

При этом она указала, что при накопительной системе человек может в 60 лет идти на пенсию и рассчитывать на собственный накопительный счет, средства на котором также могут переходить по наследству.

Сейчас в Украине действует только солидарная пенсионная система и для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа.

С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин. А также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин подняли до 60 лет и сравнили с условиями для мужчин. Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6 лет, как и раньше. Другим женщинам придется ждать до 60 лет.