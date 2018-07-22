Украинцам значительно сократили выплаты на субсидии

За первые полгода домохозяйствам назначили субсидий на 667,3 млн грн. Фото: espreso.tv

Средний размер субсидий в июне сократили до 100,7 грн. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на данные Госкомстата.

"В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 609,2 млн домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 грн по сравнению с июнем 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые полгода домохозяйствам назначили субсидий на 667,3 млн грн. В соответствующем периоде прошлого года - 2,74 млрд грн.

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Со следующего отопительного сезона субсидии будут выдавать деньгами. Для этого проверят всех субсидиантов. В правительстве прогнозируют, что после проведения тщательной проверки субсидию оставят 80-85% семьям.