Украинцам позволили инвестировать в зарубежные активы

В Украине вступил в силу закон о валюте и валютных операциях. Фото с открытых источников.

В Украине вступил в силу закон о валюте и валютные операции. Он позволяет физическим лицам инвестировать за рубеж $50 тыс. в год, а юридическим лицам - 2 млн евро.

Есть 3 способа инвестировать за рубеж: самостоятельно как физическому лицу, от имени компании и с помощью частного инвестиционного фонда.

В компании Dragon Capital разъяснили, что физлицу инвестировать за границу можно только те деньги, которые находятся за границей. Если деньги лежат в украинском банке, их следует перевести в иностранный банк или иностранному брокеру. А с их помощью можно купить желаемые бумаги, передает Европейская правда.

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Инвестиция от юридического лица позволяет вложить больше средств. Бизнесмен, владелец общества с ограниченной ответственностью должен положить деньги в банк на счет компании, найти иностранного брокера или украинского брокера с собственными филиалами за рубежом и купить иностранные ценные бумаги от имени общества.

Инвестиция через фонд предполагает, что физическое лицо вкладывает средства в корпоративный инвестиционный фонд - КИФ, который инвестирует их от своего имени в иностранные ценные бумаги и зарабатывает на них.

Налогообложение зависит от того, выводятся в конце периода средства из КИФ или снова инвестируются.

В апреле гривневые депозиты населения выросли на 2,5% - до 284, 3 млрд грн. Валютные - на 0,1%. Достигли $ 8,55 млрд.