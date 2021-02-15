Украинцам пообещали не отключать электричество

В Укрэнерго заявили, что у них есть план на зимний период. Фото: pexels.com

Укрэнерго не планируют отключать потребителей от электричества.

Они имеют план сбалансирования энергосистемы, заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает "Укринформ".

"Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе", - сообщил он.

Ограничения не планируют ни на этой неделе, ни в будущем.

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"Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС является фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже", - сказал он.

Угля на складах теплоэлектростанций оставалось на 43% меньше минимальной нормы. Сейчас на складах есть 384,4 тысячи тонн угля всех марок.