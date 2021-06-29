Украинцам пообещали дешевый доллар

На прошлой неделе официальный курс доллара вырос. В то же время на других сегментах валютного рынка он перешел к снижению. Фото: pixabay.com

В течение ближайшей недели аналитики прогнозируют снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 гривен. Наличный доллар в банках может торговаться около 27-27,2 гривен", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

На прошлой неделе официальный курс доллара вырос. В то же время на других сегментах валютного рынка он перешел к снижению.

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С прошлого вторника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,19 грн до 27,40 грн, или на 0,7%.

"Нацбанк на прошлой неделе с 22 по 25 июня выкупил на межбанке $128 миллионов, а продал $ 79,5 миллионов, свидетельствуют данные НБУ. С начала года НБУ выкупил на рынке $ 947,3 миллионов, а продал при этом $169,5 миллионов. Регулятор регулярно напоминает, что не планирует валютные интервенции заранее. Ключевым фактором присутствия или неприсутствия НБУ на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня", - пояснил аналитик.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.