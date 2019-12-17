Украинцам пообещали дешевые кредиты под 12% годовых

minfin Дешевые кредиты для бизнеса: в правительстве анонсировали снижение кредитных ставок уже в следующем году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение уровня инфляции позволяет говорит о снижении кредитных ставок в следующем году.

Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого достаточно благоприятные условия. Есть достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук в эфире программы" Свобода слова "на телеканале ICTV.

Премьер уверяет, что бизнесу не стоит ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года, при этом ставки будут только снижаться.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил Гончарук.

В Украине в течение пяти лет создадут почти 1 млн рабочих мест, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. Также до конца года Рада примет новый Трудовой кодекс, планирует правительство. Должны увеличить отпуска, сократить испытательные сроки и официально разрешить удаленную работу. Государство должно четко определить, как побудить работодателей создавать новые места. Например, предложить налоговые льготы, объясняет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.