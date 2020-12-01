Украинцам отменили повышение зарплат

В 2021 году средняя зарплата будет составлять 13 632 грн. Фото: pexels.com

Правительство перенесло повышение минимальной зарплаты с июля на декабрь 2021 года. Украинцы, которые получают менее чем 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн.

В Кабинете министров считают, что такое решение поможет сэкономить на зарплатах бюджетникам. Впрочем большинство экспертов сходятся во мнении, что средние зарплаты украинцев вырастут в любом случае, рассказывает Obozrevatel.

В 2021-м средняя зарплата будет составлять 13 632 грн; 2022 года - 15 414 грн; 2023-го - 17 169 грн.

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Следует учитывать, что инфляция составит около 7,4%. Если сейчас средняя зарплата 13 тыс. грн, то в следующем году она будет около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же - реальный размер дохода снизится.

С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. В связи с этим Кабмин обязан пересчитать оклады для бюджетников.