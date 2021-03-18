Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали

Перечень расходов, за которые можно получить такую ​​скидку в Украине, является меньшей, чем во многих других странах. Фото: pixabay

Часть украинцев может получить налоговую скидку, которая составляет 18%. Деньги возвращают на банковскую карту.

Такая возможность предусмотрена в Налоговом кодексе, объясняют "Сегодня".

Перечень расходов, за которые можно получить такую ​​скидку в Украине, меньше, чем во многих других странах.

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Налоговая скидка распространяется на:

- Проценты по ипотечному кредиту.

- Благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций.

- Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачено собственное обучение или обучение близких родственников.

- Оплату лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях.

- Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и тому подобное.

- Оплату вспомогательных репродуктивных технологий.

- Оплату государственных услуг, связанных с усыновлением.

- Затраты на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.

- Расходы на строительство доступного жилья.

- Для внутренне перемещенных лиц - на аренду жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога на продажи электронных услуг.