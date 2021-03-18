Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали

 
Ексклюзивы
1/5
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 90
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 513
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2655
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 297
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1440
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4230
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3816
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 513
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 495
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 954
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2844
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 657
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 12:37

Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали

  Комментировать
Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали
Перечень расходов, за которые можно получить такую ​​скидку в Украине, является меньшей, чем во многих других странах. Фото: pixabay

Часть украинцев может получить налоговую скидку, которая составляет 18%. Деньги возвращают на банковскую карту.

Такая возможность предусмотрена в Налоговом кодексе, объясняют "Сегодня".

Перечень расходов, за которые можно получить такую ​​скидку в Украине, меньше, чем во многих других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube-блогеров со всего мира могут заставить платить налоги

Налоговая скидка распространяется на:

- Проценты по ипотечному кредиту.

- Благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций.

- Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачено собственное обучение или обучение близких родственников.

- Оплату лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях.

- Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и тому подобное.

- Оплату вспомогательных репродуктивных технологий.

- Оплату государственных услуг, связанных с усыновлением.

- Затраты на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.

- Расходы на строительство доступного жилья.

- Для внутренне перемещенных лиц - на аренду жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога на продажи электронных услуг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Открыли украинскую гимназию

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Россия нарушила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13086
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12690
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 7569
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале
На какие сайты украинцы заходили чаще всего в феврале Просмотров: 7524
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 6696
Экономика
Цены на нефть падают пятый день подряд
Цены на нефть падают пятый день подряд Просмотров: 117
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
7
 Просмотров: 72
Выплаты ФОПам по 8 тыс. грн могут восстановить
Выплаты ФОПам по 8 тыс. грн могут восстановить Просмотров: 351
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос 2 Просмотров: 513
Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину
Банки блокируют переводы украинцев: назвали причину Просмотров: 513
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 26306
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть