Украинцам могут вернуть часть уплаченных налогов: детали

Часть украинцев может получить налоговую скидку, которая составляет 18%. Деньги возвращают на банковскую карту.
Такая возможность предусмотрена в Налоговом кодексе, объясняют "Сегодня".
Перечень расходов, за которые можно получить такую скидку в Украине, меньше, чем во многих других странах.
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Налоговая скидка распространяется на:
- Проценты по ипотечному кредиту.
- Благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций.
- Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачено собственное обучение или обучение близких родственников.
- Оплату лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях.
- Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и тому подобное.
- Оплату вспомогательных репродуктивных технологий.
- Оплату государственных услуг, связанных с усыновлением.
- Затраты на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.
- Расходы на строительство доступного жилья.
- Для внутренне перемещенных лиц - на аренду жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.
Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога на продажи электронных услуг.
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