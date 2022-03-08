Украинцам, что переехали, можно переоформить пенсию онлайн

"Укрпочта" советует выбирать вариант получения пенсии в отделения, потому что почтальонов не хватает Фото: UNIAN

Украинцы, изменившие местонахождение, и получающие пенсии на почте, могут переадресовать выплаты онлайн.

Сделать переадресацию можно на сайте "Укрпочты". Необходимо ввести контактные данные, указать новый адрес и выбрать способ доставки пенсий.

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"Укрпочта" советует выбирать вариант получения пенсии в отделения, потому что почтальонов не хватает. На каждую выплату (пенсия, субсидия и т.п.) следует подавать отдельную заявку.

Несмотря на российскую агрессию в Украине, состоится полная выплата пенсий. А украинцы, которые из-за действий врага лишены возможности работать, получат помощь. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.