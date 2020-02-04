Украина выиграла апелляцию у России

РФ отказалась покупать украинскую продукцию. Фото: Policy Exchange

Апелляционный орган Всемирной торговой организации удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу о запрете РФ экспортировать украинские вагоны и стрелочные переводы.

В результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012-го по 2016 год сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн, сообщает "Европейская правда".

Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и неприятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привело к дискриминации, неоправданных препятствий в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.

Эксперты подтвердили, что Россия нарушила свои обязательства относительно непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза. Это создает преимущества для национальных производителей.

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Группа не подтвердила существования систематического ограничения импорта со стороны России. С апреля 2014 года по декабрь 2016-го ситуация в Украине в части безопасности была несравнимой с ситуацией в других странах.

Украина с этим решением не согласилась и обжаловала его.

Беларусь ограничила поставки птицы из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.