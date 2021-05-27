Украина возобновила закупки российского сжиженного газа - СМИ

Украина снова покупает сжиженный газ в РФ. Фото: Reuters

Компания Socar New Enegry ожидает первую партию сжиженного газа производства "Роснефти" в Украине.

Оператором поставки выступает компания "Авантаж", сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Партия СУГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая на адрес ст. "Заворычи", - сказал собеседник издания.

В селе Заворычи (Киевская область) газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".

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"Роснефть" является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украине. Также российская компания поставляет в Украину автомобильный сжиженный газ. В прошлом году "Роснефть" продала украинским клиентам примерно 450 тыс. тонн этого топлива.