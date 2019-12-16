Украина существенно сократила добычу угля

В Украине стали меньше добывать угля. Фото: Обозреватель

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до 28,412 млн тонн.

Добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) - до 5 млн 605,6 тыс. тонн, тогда как энергетического снизился на 9,3% (на 2 млн 344,2 тыс. тонн) - к 22 млн 806,8 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоенерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) - до 3 млн 343,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) - до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического - уменьшился на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2,559 млн тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю-2018), Луганской - 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской - 16 млн 632,5 тыс. тонн (-9,2%), Львовской - 1,257 млн т (-12,8%), Волынской - 65,9 тыс. тонн (-30%).

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Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 33 млн 286,4 тыс. тонн.