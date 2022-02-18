Украина стремительно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕС

Более 80% экспорта в ЕС составляют растительное масло и жиры, зерновые и масличные культуры. Фото: pixabay.com

прошлом году объемы поставки аграрной продукции из Украины в Европейский Союз составили $8,4 млрд.

Это на 26% больше, чем в 2020 году, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

Более 80% экспорта составляют растительное масло и жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности.

"В прошлом году все перечисленные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении", – отметил Пугачев.

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Ученый сообщил, что уже несколько лет ЕС выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины, среди которых рапс ($1 млрд 303 млн), плоды и ягоды ($315 млн), соевое масло ($227 млн), рапсовое масло ($174) млн), мед ($128 млн), кондитерские изделия из сахара ($106 млн) и другие.

Рыба и рыбопродукты – 36 млн.долл. США (62% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);

Также из Украины в ЕС экспортируют яичные продукты, мед, живые растения и саженцы, изделия из теста, консервированные томаты, экстракты и концентраты из чая и кофе, дрожжи, безалкогольные напитки.

В 2021 году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны Евросоюза меда, яблочного и виноградного соков, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанных продуктов из зерна, яиц и мяса птицы.

В январе 2022 года уже полностью использована квота на мед.

Уже сейчас Украина обеспечивает питание 400 млн. человек в мире, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Стратегия развития сельского хозяйства к 2030 году предполагает обеспечение продовольствием 1 млрд. населения мира.