Украина стала кладбищем списанных вагонов из России

Среди причин импорта в Украину вагонов с РФ называют стремление некоторых частных владельцев получить сверхприбыль в краткосрочной перспективе. Фото: Mind.ua

Несколько дней назад рынок железнодорожных перевозок взволновала новость об импорте украинской стороной из России 539 списанных вагонов. Украина фактически становится кладбищем вагонов, которые были списаны в РФ.

В России запрещено продлевать срок эксплуатации грузовых вагонов сверх нормативного, а также запрещено выпускать на пути вагоны с удлиненным сроком. По данным же РЖД сейчас в РФ простаивают около 100 тыс. грузовых вагонов, срок эксплуатации части которых подходит к концу. Как вариант, старые списанные вагоны можно продать по цене чуть больше номинальной стоимости металлолома - например, в Украину.

В Украине сейчас работают до 40 тыс. вагонов из других стран (импорт, временный ввоз и т.д.), импорт с 2015 года по настоящее время составил около 19700 единиц; доля РФ превысила 90% этого количества.

Если начальная стоимость старого вагона составляет $10 тыс. (против более $60 тыс. для нового), то его владелец при низких начальных затратах может позволить себе устанавливать заниженную ставку.

"При этом соответствующие сотрудники "Укрзализныци" осуществляют прием вагонов на вагоноремонтных предприятиях после выполнения работ в минимальных объемах, не соответствующих нормативной документации, тем самым ставя под угрозу безопасность движения на железной дороге Украины", - сообщает источник, близкий к руководству УЗ.

Напомним, что КМУ запретил с 1 марта 2020 года ввоз на таможенную территорию Украины подержанных грузовых вагонов происхождением из РФ. Впрочем, юридические тонкости ситуации таковы, что компании, которые захотят ввезти б/у вагоны в Украину, смогут это сделать, если вагон был изготовлен в любой стране, кроме России (для этого достаточно формальной справки), если речь идет о временном ввозе или если "Укрзализныця" выпустила соответствующую телеграмму, которая позволяет перевозки вагонов в Украине.

"Частные компании импортируют вагоны с удлиненным сроком службы, эксплуатация которых запрещена в РФ, проводят "фиктивные" ремонты (не соответствуют требованиям нормативной документации) и выпускают такие вагоны на железнодорожную сеть Украины. Эксперты предполагают, что при участии коррупционной составляющей вагоны с сомнительным прошлым в результате "легализируются" и работают в Украине", - пишут "Контракты".

Глава комитета по инфраструктуре Федерации работодателей Украины и основатель "Первой логистической компании" Максим Шкиль уверен, что все упомянутые события происходят с ведома "Укрзализныци" - мол, связанные с УЗ лица при посредничестве "компаний-прокладок" закупают старые вагоны в России, с тем чтобы получать сверхприбыль на их эксплуатации в ущерб безопасности.

"На практике 35-45-летние груды металлолома изнашивают пути, несут риски катастроф и опасность для жизни и здоровья людей", - считает Максим Шкиль. Примеры - недавние масштабные аварии в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Среди причин импорта в Украину вагонов с истекшим сроком службы называют стремление некоторых частных владельцев получить сверхприбыль в краткосрочной перспективе за счет приобретения по низкой цене и эксплуатации "металлолома на колесах" с РФ. Кроме того, в профессиональной среде все чаще звучат обвинения в адрес профильных министерств (в частности Мининфраструктуры) и руководства УЗ.

Аналитики уверены: наша железнодорожная отрасль ("Укрзализныця" и частные владельцы парков) не требует импорта грузовых вагонов, так как собственные производственные мощности страны по их выпуску не только полностью покрывают потребности украинских потребителей, но и позволяют экспортировать продукцию за рубеж.