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четверг, 19 декабря 2019 22:53

Украина, РФ и ЕС достигли предварительного соглашения по транзиту газа

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Украина, РФ и ЕС достигли предварительного соглашения по транзиту газа
Стороны переговоров достигли согласия по ключевым вопросам. Фото: УНИАН

Украина, Россия и ЕС достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам относящегося нового транзитного контракта.

"Мы достигли согласия по всем ключевым вопросам. Это очень хорошие новости для Украины, Европы, России, для газового рынка", - сказал на брифинге заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передает УНИАН.

Он не раскрыл деталей достигнутых договоренностей. Завтра эти договоренности должны быть подтверждены руководством Украины и России. После этого договоренности могут быть подписаны.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что стороны качественно отработали конечный протокол решения, что приближает страны к подписанию финальных договоров.

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"Мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель. В ближайшее время я уверен, что мы достигнем положительного результата для всех сторон", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин признал наличие задолженности Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража на сумму $ 3 млрд. Об этом Путин сообщил во время пресс-конференции 19 декабря.

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Дата
19
декабря

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