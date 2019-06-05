Украина рассчиталась с частью госдолга

Следующие пиковые выплаты по госдолгу приходятся на сентябрь. Фото: Mind.ua

В мае Украина погасила часть государственного долга - $2,6 млрд.

"Первый пиковый долговой месяц - май с $2,6 миллиардов погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств пройден спокойно. Остальные платежи сделаны в плановом режиме", - сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время за первые 5 месяцев 2019-го доходы госбюджета превысили его расходы.

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Пиковые выплаты Украины еще ждут в сентябре. Чтобы иметь возможность рассчитаться с долгами, Нацбанку нужно увеличить объемы покупки валюты на межбанке.

Прогноз выплаты государственных долгов в этом году вырос на 3,3 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина. В 2020-м - на 14,5 млрд грн - до 335,8 млрд грн.

Объем международных резервов Украины на 28 мая составил $19,3 млрд. Это на $1,2 млрд меньше, чем было в начале мая.