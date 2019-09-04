Украина рассчиталась с частью долгов: подробности

Финальные платежи по программе stand-by составили $156 млн. Фото: Укрінформ

Украина рассчиталась с кредитами МВФ в рамках программы stand-by, которую начали 2014-го.

Последние платежи по программе составили $156 млн, передает Уніан.

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Программу stand-by начали в 2014-м. Вместо нее в 2015-м Украина заключила с МВФ программы расширенного финансирования EFF. В декабре 2018-го их заменили на текущую программу stand-by.

Программа рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. Второй должен был поступить в мае 2019-го.

В Украине миссию Международного валютного фонда ждут в период с 10 по 24 сентября 2019-го. Во время визита миссии правительство будет договариваться о новой программе макрофинансовой поддержки с МВФ.