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понедельник, 11 ноября 2019 06:25

Украина прекратит импорт электроэнергии из России - Герус

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Украина прекратит импорт электроэнергии из России - Герус
Герус рассказал о поставках электроэнергии из России. Фото: Укринформ

Председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 – 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", – написал Герус в facebook.

По его словам, в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15, а по состоянию на начало сентября было 9 из 15.

Из-за удешевления отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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