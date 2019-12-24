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вторник, 24 декабря 2019 10:58

Украина прекратила выпуск "коньяка" и "шампанского"

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Украина прекратила выпуск &quot;коньяка&quot; и &quot;шампанского&quot;
Торгово-промышленная палата прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес. Фото: Уніан

Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское". Теперь из страны будут экспортироваться вино игристое и бренди, согласно кодам классификации внешнеэкономической деятельности.

В Украине завершился переходный период после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, в течение которого украинские производители имели право использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес, сообщает Торгово-промышленная палата Украины.

"Учитывая то, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес"", – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

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Согласно с международным правом, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина лишь во французском регионе Шампани, а "коньяк" в регионе Шарант во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина взяла на себя обязательства придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском Союзе.

Закон №123-IX о совершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается, в частности, брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

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Дата
24
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