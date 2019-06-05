Украина повысит свой рейтинг страны-заемщика

Новая Стратегия Кабмина поможет снизить государственный долг и повысить рейтинг страны-заемщика на мировых рынках.

Кабинет министров принял Стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая позволит снизить госдолг и повысить рейтинг Украины как страны-заемщика. Соответствующее решение приняло правительство на заседании, передает УНН.

"Мы с вами не просто запланировали - мы достигнем этих показателей. В 2019-м мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие 3 года - это снизить до 43%. В Стратегии четко прописано, как мы этого достигнем", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, согласно Стратегии, правительство планирует увеличить долю долга в национальной валюте. Так, только вчера состоялся "результативный" аукцион по продаже облигаций внутреннего займа. Кроме того, правительство привлекает долгосрочное льготное кредитование - в частности, под гарантии Всемирного банка.

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При этом добавила, что этот план действий позволит Украине не только снизить объем государственного долга, но и существенно повысить рейтинг страны как заемщика на мировых рынках.

Государственный и гарантированный государством долг Украины к ВВП на конец марта 2019 опустился ниже 60% впервые с 2014-го.

В течение апреля 2019-го сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,03 млрд.