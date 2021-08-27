Украина попрощалась с финансовыми пирамидами

"B2B Jewelry" и брать его меньше больше не смогут наживаться на украинцах. Сегодня был зарегистрирован законопроект №5865, призванный бороться с финансовыми пирамидами и попытками их создать.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он и его коллеги стали инициаторами создания законопроекта.

Финансовый успех пресловутой "B2B Jewelry", в которую 600 тыс. uраждан вложили около $250 млн, стал вдохновением для создания новых пирамид. По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), еще в начале этого года было зарегистрировано более 40 проектов, предлагающих финансовые услуги с целью дальнейшего завладения средствами.

Принятие законопроекта №5865 позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулированием, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.

Кроме этого, законопроект предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков.