Украина получит от Евросоюза 30 млн евро на поддержку налоговой и таможенной реформ

Украина получит финансовую помощь от ЕС. Фото: РБК

ЕС выделил финансирование в рамках реализации третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM.

Деньги будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине, сообщает 24 канал.

В Министерстве финансов Украины отметили, что программа EU4PFM воплощают Центральное агентство по управлению проектами (CPMA, Литва), Представительство Европейского Союза в Украине, Министерство финансов Украины, Государственная фискальная служба и Государственная налоговая служба.

Программа предусматривает работу ключевых экспертов с привлечением других украинских и европейских специалистов. При этом 17 миллионов евро из общей суммы - это IT-фонд. На воплощение компонентов программы Евросоюз выделяет 29,5 миллиона евро. Общий бюджет программы составляет 55 миллионов евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.

В рамках реализации этой программы в Украине будет создан постоянный офис в котором будут работать большинство экспертов. Часть экспертов будет работать в Вильнюсе. Среди прочего они будут заниматься разработкой ИТ-стратегии и HR-стратегию, что важно для увеличения способности и эффективности институтов вовлеченных в управление государственными финансами.

Первый этап программы предусматривает реализацию нескольких проектов по оптимизации бизнес-процессов администрирования налогов. В частности налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

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Главной целью проекта EU4PFM является приближение таможенного законодательства Украины к законодательству ЕС, совершенствование таможенного администрирования для противодействия уклонению от уплаты налогов и содействия торговле.