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пятница, 12 февраля 2021 16:56

Украина получит €50 млн на закупку вакцин

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Украина получит €50 млн на закупку вакцин
Закупят вакцины для населения и современное холодильное оборудование. Фото: pexels.com

Украина получит €50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин.

На эти деньги закупят вакцины для населения и современное холодильное оборудование для сети центров вакцинации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Только подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время ЕИБ предоставит Украине €270 млн на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".

Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году", - отметил политик.

Первый укол вакцины от коронавируса получит медицинский работник. Прибытие вакцин ожидается на следующей неделе, однако какая из них первой поступит - пока неизвестно. Вполне вероятно, что это может быть препарат AstraZeneca, а не Pfizer.

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