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четверг, 20 июня 2019 17:32

Украина получила 1 млрд евро по размещению еврооблигаций

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Украина получила 1 млрд евро по размещению еврооблигаций
Украина получила 1 млрд грн в Госказначейство за размещение еврооблигаций. Фото: www.rbc.ua

Украина получила 1 млрд евро от размещения довстрокових еврооблигаций, которые будут использованы в финансировании госбюджета.

"20 июня 2019 Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и с сроком погашения 20 июня 2026", сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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7-летние еврооблигации были размещены среди фондов, управляющих активами страховых и пенсионных фондов.

"Инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили больше часть выпуском 1 млрд евро, доля которых составляет 32%, 27%, 17% и 13% соответственно.

Украина разместила евробонды под процент 6,75% годовых.

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию и обещает улучшение условий для бизнеса. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

"Знаю, как долго бизнес ждет, чтобы расправить плечи. Мы с вами коллеги по одному делу - построению экономически успешной и развитой Украины.

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