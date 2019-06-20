Украина получила 1 млрд евро по размещению еврооблигаций

Украина получила 1 млрд грн в Госказначейство за размещение еврооблигаций. Фото: www.rbc.ua

Украина получила 1 млрд евро от размещения довстрокових еврооблигаций, которые будут использованы в финансировании госбюджета.

"20 июня 2019 Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и с сроком погашения 20 июня 2026", сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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7-летние еврооблигации были размещены среди фондов, управляющих активами страховых и пенсионных фондов.

"Инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили больше часть выпуском 1 млрд евро, доля которых составляет 32%, 27%, 17% и 13% соответственно.

Украина разместила евробонды под процент 6,75% годовых.

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