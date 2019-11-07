Украина подстраховалась - готова транспортировать газ из Балкан

Укртрансгаз завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" в Одесской области. Фото: utg.ua

Укртрансгаз завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" в Одесской области. Теперь станция готова осуществлять реверсном транспортировки газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

Об этом сообщили на сайте Укртрансгаз.

"Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС" Молдовагаз ", подписав соответствующий акт", - отметили в сообщении.

ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Молдова. Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020-го.

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Транзит газа по территории Украины после 2019-го возможен после восстановления прямых закупок российского газа со следующего года.