Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

28 лет назад Украина начала подготовку к выпуску собственной независимой валюты - гривны. В частности, 14 ноября 1991 года Верховная Рада приняла постановление "О национальной валюте".

До этого в октябре контракт на изготовление гривны подписали с "Кенедиен Банкнот Компани". Правда компания не имела мощностей, чтобы изготовить 1,5 млрд необходимых банкнот.

Автор: nubip.edu.ua Дизайн первых "независимых" гривен разрабатывали украинские художники Василий Лопата и Борис Максимов.

Поскольку ввести в оборот гривну планировали в первом полугодии 1992-го, действовать пришлось в ускоренном темпе. Поэтому 18 января 1992 года Нацбанк подписал контракт с английской фирмой "Томас Де Ла Рю" на печать купюр номиналом 50 и 100 грн. Договор заключили с согласия президента Леонида Кравчука.

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Первые монеты были отчеканены в 1992-м на Луганском патронном заводе и Монетном дворе Италии. Однако в обращении копейки появились через 4 года - в 1996-м. В то же время украинцы так и не увидели монет номиналом 3, 15 и 20 коп., которые утвердил глава НБУ. А в октябре 2019-го монеты 1, 2, 5 коп. перестали быть платежным средством. Постепенно из оборота выводят 25 коп.

Автор: Громадське В октябре 2019-го монеты 1, 2, 5 коп. перестали быть платежным средством.

Дизайн первых "независимых" гривен разрабатывали украинские художники Василий Лопата и Борис Максимов. Позже Лопата вспоминал, что был шокирован, когда увидел "английские" 50 грн с бородатым стариком Черномором, который отдаленно напоминал Грушевского. На банкноте 100 грн вместо тонко прорисованного Шевченко был нарисован дядька с мутным взглядом.

Денежная реформа в Украине длилась 2 недели - со 2 по 16 сентября 1996-го. Люди обменивали карбованцы на гривну. На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн крб. Чтобы заменить их, Нацбанк ввел в наличный оборот более 3,1 млрд грн.