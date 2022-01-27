Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС – Шмыгаль

Шмигаль прокомментировал ассоциацию с Евросоюзом. Фото: ТСН

Украина уже на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

"Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом увеличился до 63%. 54% было в 2020 году и 60% – в 2021, и 63% у нас являются по состоянию на начало этого года. Фактически за 2020 год прирост составил 10%, за 2021 год – 9%. В целом, 15% прироста за последние два года", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС подготовил ответ на случай дальнейшей агрессии РФ в отношении Украины

Наиболее динамичные евроинтеграционные процессы происходили в сферах финансовых услуг (+ 26% выполненных задач), сфере налогообложения (+24%), общественного здоровья (+17%), энергетики (+13%), транспорта (+12%), экологии ( +11%) и сельского хозяйства (+10%).

КМУ в течение прошлого года утвердил 61 евроинтеграционный документ, а Верховная Рада приняла 37 законопроектов, среди которых 20 – в целом.

Украина выполнила этот объем обязательств через половину срока, предусмотренного соглашением. В течение 2021 года Верховная Рада Украины приняла более 30 законопроектов по разным секторальным вопросам.