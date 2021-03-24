Украина может получить кредит на уличное освещение: что изменится

Сейчас большая часть систем наружного освещения населенных пунктов находится в критическом состоянии. Фото: unsplash

Представители Европейского инвестиционного банка могут предоставить Украины кредит в размере €100 млн и техническую помощь в размере €1,5 млн для улучшения освещения улиц.

Предложенный проект должен покрыть всю территорию страны, сообщают в Минрегионе.

На эти средства планируется:

- провести мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству сетей наружного освещения,

- привести электросети наружного освещения к нормам и стандартам действующего законодательства,

- использовать энерго- и ресурсосберегающие технологии в уличном освещении.

"Сейчас большая часть систем наружного освещения населенных пунктов находится в критическом состоянии. Значительное количество улиц остается неосвещенным. Используются устаревшие типы световых приборов и источников света, что приводит к значительным потерям электрической энергии", - говорится в сообщении министерства.

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Отмечается, что из-за отсутствия действенной системы управления энергопотребления, использование устаревших индукционных приборов учета и ненадлежащий контроль за их техническими характеристиками качество освещения ухудшается. Из-за этого увеличиваются расходы жилищно-коммунальной сферы.

Тариф на электроэнергию для населения останется на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-час.