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воскресенье, 11 августа 2019 03:12

Украина купила в России нефтепродуктов на 1,2 миллиарда долларов

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Украина купила в России нефтепродуктов на 1,2 миллиарда долларов
Украина продолжает покупать нефтепродукты в России. Фото: Сегодня

За первое полугодие 2019-го Украина закупила за рубежом 4,69 миллиона тонн нефтепродуктов на общую сумму в 2,97 млрд долларов.

За январь-июнь импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составляет 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы – 315 млн долларов (10,6%), сообщают данные Государственной фискальной службы.

Из других стран было импортировано нефтепродуктов на 345 млн долларов.

В прошлом году валютные расходы Украины на импорт нефтепродуктов составили 5,5 миллиарда долларов.

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17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019 года.

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