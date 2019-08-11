Украина купила в России нефтепродуктов на 1,2 миллиарда долларов

Украина продолжает покупать нефтепродукты в России. Фото: Сегодня

За первое полугодие 2019-го Украина закупила за рубежом 4,69 миллиона тонн нефтепродуктов на общую сумму в 2,97 млрд долларов.

За январь-июнь импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составляет 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы – 315 млн долларов (10,6%), сообщают данные Государственной фискальной службы.

Из других стран было импортировано нефтепродуктов на 345 млн долларов.

В прошлом году валютные расходы Украины на импорт нефтепродуктов составили 5,5 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как повлияет новая пошлина на цену топлива

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019 года.