Украина и Беларусь подписали контракты: подробности

До конца года Украина ожидает восстановления товарооборота с Белоруссией на сумму не менее $8 млрд. Фото: UBR.ua

Предприятия Украины и Беларуси подписали контракты более чем на $0,5 млрд.

Договоры заключили по итогам заседания украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

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"Беларусь - важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии 2019-го занимает пятое место среди всех стран мира", - объяснил президент палаты Геннадий Чижиков.

Он отметил важность налаживания торгового сотрудничества Украины и Беларуси. К концу этого года ожидает восстановления товарооборота на сумму не менее $8 млрд.

4 октября Владимир Зеленский и Александр Лукашенко участвуют во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проводится в Житомире.