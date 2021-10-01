"Украина достигла большого прогресса" - в МИД ответили на критику Европейской палаты аудиторов

В МИД говорят, что отчет европейских аудиторов рассматривает период до 2019 года. Фото: "Спротив"

В МИД Украины ответили, что отчет Европейской палаты аудиторов по коррупции охватывает 2016-2019 годы.

С тех пор состоялось немало положительных изменений, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Європейській правді".

"За последние три года Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры. Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и Планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное - борьба с коррупцией - абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Владимира Зеленского. Трудно не заметить достигнутые результаты", - заявил он.

Николенко упомянул о запуске Высшего антикоррупционного суда, перезагрузке НАЗК, возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, усиление защиты антикоррупционеров и закрытии пробелов в законодательстве. Добавил, что это стало возможным также благодаря поддержке Евросоюза.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года", - добавил он.

В МИД заметили, что об Украине стали больше говорить накануне саммита Украина-ЕС.

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"Хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - подытожил Николенко.

30 сентября европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у ЕС нет стран, в которых масштабы коррупции были бы такими же, как в Украине. Он отвечал за подготовку отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.