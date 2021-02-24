Украина должна отсоединиться от российских и белорусских к европейским электросетям до конца 2023 года - МИД

Украина собирается отделиться от белорусских и российских электросетей. Фото: Корреспондент

До 2023 года украинская система электроэнергии полностью отсоединится от российской и белорусской и присоединится к системе ЕС.

От советских времен украинская электросеть соединена с белорусской и российской, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве.

Кулеба прокомментировал заявление Ландсбергиса о том, что экспорт белорусской электроэнергии на украинский рынок способствует развитию Белорусской АЭС, которая может угрожать Литве.

"Мы хотим отделиться от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любой переток электроэнергии из Беларуси станет физически невозможным. Мы ни в коем случае не хотим наносить ущерб энергетической или экологической безопасности Литвы", - подытожил Кулеба.

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