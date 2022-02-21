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понедельник, 21 февраля 2022 12:24

Украина договаривается с Международным Валютным Фондом о специальных правах заимствований

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Украина договаривается с Международным Валютным Фондом о специальных правах заимствований
Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Википедия

Украина ведет переговоры со странами G7 и ЕС по созданию механизма предоставления Украине специальных прав заимствований, выпущенных Международным валютным фондом.

Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента по перераспределению СДР, ранее полученных этими странами, для поддержания финансовой стабильности Украины", – сказал Марченко.

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По его словам, это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с РФ.

В правительстве ожидают, что Конгресс США должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.

По словам министра, правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом ЕС (в целом объем программы составляет 1,2 млрд. евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года.

Украина также ведет переговоры с Японией по финансовой поддержке, добавил он.

"Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности", – резюмировал Марченко.

Минфин ожидает в ближайшее время миссию МВФ в Украине.

По действующей программе Украина получит 2,2 млрд долларов, сообщил глава министерства финансов Сергей Марченко.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Мы продолжаем претворять в жизнь структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", - убежден министр.

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