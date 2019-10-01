Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук

Эксперт привел пример, доказывающий необоснованность претензий НАБУ к формуле "Роттердам+" и должностным лицам НКРЭКУ, которые ее вводили

ДТЭК не смог купить уголь по цене "Роттердам+", потому что его по такой низкой цене на рынках нет.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью журналисту.

Эксперт напомнил, что компания ДТЭК готова была закупить уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая на сегодня является самой дешевой. Для этого в период с 2 по 12 сентября компания объявила тендеры. Однако предложение угля по низкой такой цене никем предложено не было. Это лишний раз доказывает необоснованность претензий НАБУ к формуле "Роттердам+" и должностным лицам НКРЭКУ, которые ее вводили.

"Была история, когда ДТЭК предложил, что он готов купить уголь на условиях "Роттердам+". Ок, давайте мы купим уголь по "Роттердам+" и будем из него производить электроэнергию, которая будет обеспечивать, функционировать в пределах тех кепов, которые вы хотите обеспечить. Но этого угля сейчас нет на рынках. А значит нет тогда возможности и снизить цену электроэнергии", - сказал Кушнирук.

Напомним, по информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которая состоялась в конце августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем покупать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну. При этом себестоимость угля госшахт Украины составляет 3,9 тыс. грн за тонну. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдержала рост тарифов на электроэнергию для населения.