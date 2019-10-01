Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3240
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2844
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 918
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7065
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9675
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2475
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3321
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3735
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1593
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 648
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 819
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6111
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1008
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 17:01

Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук

  Комментировать
Угля по такой низкой цене, как &quot;Роттердам+&quot;, в Украине нет - Кушнирук
Эксперт привел пример, доказывающий необоснованность претензий НАБУ к формуле "Роттердам+" и должностным лицам НКРЭКУ, которые ее вводили

ДТЭК не смог купить уголь по цене "Роттердам+", потому что его по такой низкой цене на рынках нет.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью журналисту.

Эксперт напомнил, что компания ДТЭК готова была закупить уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая на сегодня является самой дешевой. Для этого в период с 2 по 12 сентября компания объявила тендеры. Однако предложение угля по низкой такой цене никем предложено не было. Это лишний раз доказывает необоснованность претензий НАБУ к формуле "Роттердам+" и должностным лицам НКРЭКУ, которые ее вводили.

"Была история, когда ДТЭК предложил, что он готов купить уголь на условиях "Роттердам+". Ок, давайте мы купим уголь по "Роттердам+" и будем из него производить электроэнергию, которая будет обеспечивать, функционировать в пределах тех кепов, которые вы хотите обеспечить. Но этого угля сейчас нет на рынках. А значит нет тогда возможности и снизить цену электроэнергии", - сказал Кушнирук.

Напомним, по информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которая состоялась в конце августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем покупать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну. При этом себестоимость угля госшахт Украины составляет 3,9 тыс. грн за тонну.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдержала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Главком
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Угля по такой низкой цене, как "Роттердам+", в Украине нет - Кушнирук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 58888
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 46738
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 33644
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 33319
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 29565
Экономика
Нардепы получили первую зарплату: кто сколько заработал
Нардепы получили первую зарплату: кто сколько заработал Просмотров: 909
Накопительная пенсия: назвали сроки запуска в Украине
Накопительная пенсия: назвали сроки запуска в Украине Просмотров: 432
Сколько молодежи сидит без работы в Киеве
Сколько молодежи сидит без работы в Киеве Просмотров: 1224
Украинцы ринулись возвращать долги за газ - Госстат
Украинцы ринулись возвращать долги за газ - Госстат Просмотров: 981
Бизнес предупреждает власть о катастрофических последствиях принятия законопроекта №1210 - СМИ
Бизнес предупреждает власть о катастрофических последствиях принятия законопроекта №1210 - СМИ Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 21915
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua