Удаленная работа заграницей: сколько зарабатывают украинцы

Заработки стримеров выросли в 12 раз. Фото: pixabay.com

Наибольшие выплаты за январь-март 2021 получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ИТ-компании, работающие на международных рынках.

В частности, выплаты украинским IT-компаниям от иностранных клиентов выросли на 32%. Заработки стримеров по сравнению с прошлым годом, выросли в 12 раз, онлайн-преподавателей - на 63%, по данным международной платформы Payoneer.

В первом квартале 2021 больше всего выплат получили фрилансеры, онлайн-продавцы, IT-компании, стокеры (фотографы, которые зарабатывают на фотостоках), креаторы на социальных платформах.

Самый высокий прирост заработков у стримеров. Транспортные компании получили на 703% больше выплат, креаторы на социальных платформах - на 140%.

Онлайн-образование остается популярным способом получать знания. В первом квартале 2021 онлайн-преподаватели получили на 63% больше выплат, чем в прошлом году. Стабильно растет сфера электронной коммерции - заработки украинских онлайн-продавцов выросли на 50%.

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ИТ-компании, которые напрямую предоставляют услуги иностранным клиентам, за январь-март 2021 получили на 32% больше выплат, чем в прошлом году. Заработки фрилансеров выросли на 23%.

Средняя зарплата в Украине составляет 13 612 грн. За год она повысилась на 18,9%. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты. Она сейчас составляет 6 тыс. грн. На 9,5% повысились реальные зарплаты украинцев в марте по сравнению с прошлым годом. По сравнению с февралем в этом году зарплата выросла на 8,5%, сообщает Госстат.